El Corte Inglés ultima tomada de posse do terreno na Boavista

Adriana Castro Hoje às 09:15

Negociações com Infraestruturas de Portugal na fase final. Loja no Porto não compromete a de Gaia, que continuará aberta. Questões com a Metro do Porto já estão ultrapassadas.

O El Corte Inglés e a Infraestruturas de Portugal (IP) estão a ultimar as negociações para concluir a passagem do direito de superfície do terreno da antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, para o grupo espanhol.

O projeto de construção, cujo Pedido de Informação Prévia já recebeu parecer favorável da Câmara do Porto e cujo investimento será na ordem das "centenas de milhões de euros", não compromete o funcionamento da loja de Gaia, que vai manter-se aberta, garantiu ao JN o diretor-geral do grupo, Enrique Hidalgo.