Cortejo académico vai condicionar trânsito no Porto na terça-feira

O tradicional cortejo e ponto alto da semana académica do Porto sai à rua na próxima terça-feira. Várias ruas da Baixa vão estar condicionadas ao trânsito entre as 10 e as 22 horas, para deixar passar quase 400 mil estudantes. O trajeto termina em frente ao edifício da Câmara do Porto.

Os estudantes começam a concentrar-se às 14 horas. O ponto de encontro é na Praça da República, de onde os alunos seguirão pela Rua de Camões, passando pela Rua dos Heróis e Mártires de Angola, Praça da Trindade, pela Rua Clube dos Fenianos e pela Avenida dos Aliados até à Praça do General Humberto Delgado (em frente ao edifício da Câmara do Porto).

A tradicional descida dos estudantes pela Rua dos Clérigos mantém-se, mais uma vez, impedida devido às obras da Linha Rosa do metro do Porto.

Cortes de via e estacionamento condicionado

Apesar de o desfile arrancar ao início da tarde, os condicionamentos de estacionamento vão sentir-se a partir das 10 horas. Conheça aqui todos os condicionamentos de trânsito e de estacionamento na Baixa do Porto para a próxima terça-feira, dia 9, e que se manterão até às 22 horas.

Em comunicado, a Câmara do Porto explica que "a partir das 13 horas, haverá cortes de via, abrangendo uma área que se estende desde a Rua de Camões até à Praça do General Humberto Delgado". "À hora do arranque do cortejo, a circulação na Rua de Sá da Bandeira passa a fazer-se apenas no sentido sul/norte, entre a Praça de D. João I e a Rua Formosa", clarifica o Município.