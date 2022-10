Cortejo da latada vai levar 70 mil pessoas à Baixa portuense

Alfredo Teixeira Hoje às 11:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Após dois anos de pandemia é grande o entusiasmo da comunidade estudantil que já esgotou as latas vazias em cafés e restaurantes. Barulhento cortejo sai à rua no domingo a partir das 14 horas.

O Cortejo da Latada, o culminar da Semana de Receção ao Caloiro, organizada pela Federação Académica do Porto (FAP), vai levar na tarde do próximo domingo cerca de 70 mil pessoas à Baixa do Porto.

Trata-se do desfile pela Baixa da Cidade dos estudantes da Academia do Porto que desta forma festejam a tradição e, diz a FAP "preenchem as ruas de cor e alegria". Será um momento "especialmente importante para os caloiros, já que é neste desfile pela Invicta que são batizados, tornando-se, simbolicamente, estudantes da cidade do Porto".

PUB

De relembrar que este será o primeiro encontro académico dos estudantes com as suas famílias, "que não perderão a oportunidade de os abraçar pela conquista", já que o cortejo já não acontecia desde 2019, antes da situação pandémica e é por isso mesmo que, a partir das 14 horas, a cidade receberá uma verdadeira enchente de visitantes.

E a provar o forte empenho dos estudantes na edição deste ano está o facto de já não haver latas vazias de refrigerantes e de cerveja nos restaurantes e cafés da cidade, tendo todas elas sido recolhidas para que, no próximo domingo, sejam atadas aos pés, braços e corpo dos jovens caloiros que percorrerão a cidade, provocando pelas ruas o tão característico barulho.

"Embora o início do ano letivo tenha sido atribulado, com dificuldades para muitos estudantes, não queremos nem podemos deixar de festejar este marco tão importante na vida dos estudantes que é a entrada no ensino superior. Não é cliché quando dizemos que estes são os melhores anos das nossas vidas", refere Ana Gabriela Cabilhas, presidente da FAP. "Queremos proporcionar aos estudantes momentos felizes, oferecendo-lhes estas atividades que juntam e unem a Academia do Porto na cidade que a acolhe. Este Cortejo da Latada é muito ansiado, pois a pandemia privou-nos de o celebrar. Tem ainda um simbolismo acrescido, porque muitas famílias e amigos partilham a magia desta nova etapa com os novos estudantes. "2022 é um ano especial e ficará eternizado pelo regresso do espírito acolhedor da Academia do Porto", acrescenta.

Recorde-se que a latada surgiu em Coimbra no século XIX pelos estudantes e, na altura, tinha um caráter comemorativo coincidindo com o fim dos primeiros exames. Esta "Festa das Latas" realizava-se à noite, batendo-se em latas, panelas e outros objetos metálicos que depois voltavam para casa, provocando na manifestação um impacto muito mais reduzido do que aquele que atualmente acontece. Esta tradição com o passar dos anos e o crescimento das restantes universidades acabou por ser absorvida pelas restantes comunidades estudantis do país.

Percurso diferente devido às obras

Fruto das obras de requalificação da Fonte dos Leões (Praça Gomes Teixeira) e das obras do metro do Porto, o percurso da Latada teve de ser atualizado. Desta forma, seguirá o seguinte trajeto: a partida (14 horas) será na Rua de Camões, com passagem pelo viaduto de Gonçalo Cristóvão, Rua de Camões, Trindade, Rua dos Heróis e Mártires de Angola, Rua do Clube dos Fenianos, Praça do General Humberto Delgado, Avenida dos Aliados; Rua do Dr. António Luís Gomes e Rua da Trindade.

O momento do "Juramento" decorrerá na Praça General Humberto Delgado, em frente à Câmara Municipal do Porto. Já o "Batismo" ocorrerá no Chafariz do Laranjal, em frente à Igreja da Trindade.

Alterações no trânsito

O evento levou a Câmara do Porto a proceder a um plano de alterações à mobilidade rodoviária nesta zona da cidade, entre as 14 e as 22 horas. Assim, será proibida a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados e conforme sinalização a estabelecer nos locais: Rua de Camões, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua do Paraíso e a Rua de Alferes Malheiro; Rua das Musas, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua de Fonseca Cardoso; Rua de João das Regras, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua da Regeneração e a Rua de Fonseca Cardoso; Rua de Gonçalo Cristóvão, em ambos os lados dos arruamentos Norte e Sul, no troço compreendido entre a Praça da República e a Rua de Camões; Rua de Gonçalo Cristóvão, em ambos os lados do arruamento Sul, no troço compreendido entre a Rua de Camões e o n.º 187; Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Rua de Camões; Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, no troço compreendido entre o n.º 59 e o n.º 81; Rua do Dr. Ricardo Jorge, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Praça da Trindade; Praça do General Humberto Delgado, arruamento Nascente e Poente; e na Rua de Ramalho Ortigão, em ambos os lados em todo o arruamento.

Proibição de paragem e estacionamento também na Rua de Rodrigues Sampaio, em todo o arruamento; Rua de Guilherme da Costa Carvalho, em todo o arruamento; Avenida dos Aliados, frente ao n.º 266 e numa extensão de aproximadamente 10 metros; Rua do Estêvão, em ambos os lados de todo o arruamento; Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade; Rua da Trindade, no troço compreendido entre o n.º 23 e o n.º 75; Rua da Trindade, no troço oposto ao n.º 75 e numa extensão de aproximadamente 10 metros (destinado a utilização de unidade móvel - CAD HIV / SIDA Porto); Rua de Alexandre Herculano, no troço compreendido entre a Rua do Duque de Loulé e o n.º 221 (destinado a utilização de STCP para realização de tempo de espera).

Já o trânsito será proibido, conforme sinalização a estabelecer, nos seguinte locais: Rua de Camões, no troço compreendido entre a Rua do Paraíso e a Rua de Alferes Malheiro; na Travessa da Regeneração, no troço compreendido entre a Rua da Regeneração e a Rua de Camões; Rua das Musas, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua de Fonseca Cardoso; Rua de João das Regras, no troço compreendido entre a Rua da Regeneração e a Rua de Fonseca Cardoso; Rua de Gonçalo Cristóvão, arruamentos Norte e Sul, no troço compreendido entre a Praça da República e a Rua de Camões; Rua de Gonçalo Cristóvão, no arruamento Sul, no troço compreendido entre a Rua de Camões e o n.º187; Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Rua da Trindade; Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, no troço compreendido entre a Rua de Alferes Malheiro e a Praça da Trindade; Praça da Trindade, em todos os arruamentos Poente e Nascente; Rua do Dr. Ricardo Jorge, no troço compreendido entre a Rua do Almada e a Praça da Trindade; Rua do Clube dos Fenianos, em todo o arruamento; Avenida dos Aliados, arruamentos Poente e Nascente no troço compreendido entre a Rua do Clube dos Fenianos e a Rua de Elísio de Melo; Praça do General Humberto Delgado, arruamento Sul; Rua de Ramalho Ortigão, em todo o arruamento; Rua de Rodrigues Sampaio, em todo o arruamento; Rua de Guilherme da Costa Carvalho, em todo o arruamento; Rua do Dr. António Luís Gomes, em todo o arruamento; Rua do Estêvão, em todo o arruamento; Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade; Rua da Trindade, em todo o arruamento; Praça de D. João I, arruamento Sul; Rua do Dr. Magalhães Lemos, em todo o arruamento; Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Magalhães Lemos e a Rua de Elísio de Melo.

Haverá ainda estabelecimento de sentido único, conforme sinalização a estabelecer na Rua do Almada, no sentido Norte - Sul, no troço compreendido entre a Rua de Ramalho Ortigão e a Praça de D. Filipa de Lencastre; Rua de Sá da Bandeira, no sentido Sul - Norte, no troço compreendido entre a Rua de Passos Manuel e a Rua Formosa. E o estabelecimento de dois sentidos de trânsito, conforme sinalização a estabelecer na Rua de Elísio de Melo, em todo o arruamento.