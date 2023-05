Cortejo da Queima leva festa e críticas à Baixa do Porto

João Nogueira Hoje às 10:02 Facebook

Montagem dos 43 carros começou duas semanas antes do desfile. Esperadas cerca de 400 mil pessoas no centro da cidade.

Foi com algum suor e as mãos cheias de tinta que centenas de estudantes construíram os 43 carros alegóricos que hoje vão integrar, a partir das 14 horas, o cortejo da Queima das Fitas do Porto. Cerca de 300 alunos participaram na operação, que decorreu no centro de vacinação de Matosinhos, próximo do Queimódromo. Hoje à tarde, além da festa, os estudantes prometem levar para a rua o protesto social.