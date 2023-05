Cortejo da Queima vai encher ruas do centro do Porto com 43 carros

João Nogueira Hoje às 19:19 Facebook

O cortejo académico, um dos pontos altos da semana da Queima das Feitas do Porto, sai às ruas da Baixa a partir das 14 horas desta terça-feira, com 43 carros alegóricos. São esperadas cerca de 400 mil pessoas, entre estudantes e público.

Engane-se quem pensa que o ambiente de festa começa no primeiro dia da Queima das Fitas. Nas últimas duas semanas, viveu-se uma verdadeira azáfama no Centro de Vacinação de Matosinhos, ao lado do Queimódromo, onde centenas de estudantes montaram os carros alegóricos.

Ao JN, Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto, confirmou que o evento "vai além dos dias do cartaz", uma vez que "o ambiente de partilha e animação começa na preparação das barracas e nos carros alegóricos para o cortejo".

Condicionamentos do trânsito

Devido ao cortejo, o trânsito vai estar condicionado em vários arruamentos do centro da cidade, entre as 10 e as 22 horas, para deixar passar milhares de estudantes.

Os estudantes começam a concentrar-se às 14 horas, na Praça da República. Daí, os alunos seguirão pela Rua de Camões, Praça da Trindade, Rua Clube dos Fenianos e Avenida dos Aliados até à Praça do General Humberto Delgado (em frente ao Paços do Concelho), onde está a tribuna.

A descida dos estudantes pela Rua dos Clérigos estará, mais uma vez, impedida devido às obras da Linha Rosa da Metro do Porto. O trajeto termina em frente ao edifício da Câmara do Porto.