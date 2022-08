Cortejo do Traje de Papel está de volta ao Porto no próximo dia 21

Hoje às 12:51 Facebook

O tradicional Cortejo do Traje de Papel está de volta às ruas da Foz do Douro, no Porto, no domingo.

Depois da última edição, que aconteceu em 2020, ter ficado reduzida a "meia dúzia de fatos" devido à pandemia, eis que está de volta às ruas da Foz o Cortejo do Traje de Papel, no âmbito das Festas de S. Bartolomeu.

A iniciativa tem início às 10.30 horas, na zona da Cantareira, dirigindo-se pelo Passeio Alegre até à Praia do Ourigo.

Este ano, a expectativa é que o cortejo volte a atrair centenas de pessoas às ruas da Foz.

Manda a tradição que, findo o cortejo, onde são retratadas em papel as vestes de várias figuras históricas ou profissões, os figurantes terminem a manhã de domingo com um banho no mar.