CP aprova verba de 378 mil euros para manutenção de veículos do Metro do Porto

O Conselho de Administração da CP - Comboios de Portugal aprovou uma verba de 378 mil euros para a manutenção das frotas do Metro do Porto nos próximos dois anos, segundo despacho publicado nesta sexta-feira em Diário da República.

De acordo com os termos da deliberação, a empresa pública aprovou o lançamento do procedimento pré-contratual necessário à prestação de serviços de manutenção dos veículos das frotas Eurotram e Tram-Train da Metro do Porto.

A decisão abrange também a dotação financeira no valor total de 378 mil euros mais IVA, que será repartida pelos anos de 2021, com 252 mil euros, e 2022, com 126 mil euros.

O despacho define ainda que "o encargo associado a esta contratação tem um prazo de execução até 18 meses a executar entre os anos de 2021 e 2022".

A CP presta os serviços de manutenção à frota da Empresa do Metro do Porto no âmbito da subcontratação feita pela concessionária e operadora, a ViaPorto, à EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário.

A EMEF fundiu-se, entretanto, com a CP e a empresa estatal que tem como missão prestar serviço de transporte ferroviário de passageiros e manutenção ferroviária passou a assegurar a necessidade da prestação de serviços de manutenção dos veículos das frotas Eurotram e Tram Train da Metro do Porto para efeitos das mesmas atividades, como explica a deliberação do Conselho de Administração.

O metro opera em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, utilizada por cerca de 60 milhões de clientes por ano, de acordo com dados da concessionária.

A frota da Metro do Porto é, atualmente, constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-Train.