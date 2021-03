Cratera no quarteirão de D. João I vai dar lugar a hotel, habitações e praça ajardinada

Miguel Amorim Hoje às 10:17 Facebook

Auditoria da Câmara do Porto ao empreendimento no quarteirão de João I deixou imobiliária "surpreendida". Promotora diz que ao investir em tempo de pandemia devia ser "incentivada.

Está desvendado o projeto para a cratera do quarteirão de D. João I, no Porto: chama-se "Bonjardim" e terá habitação, hotel, estacionamento na cave e uma praça ajardinada. Serão investidos 57 milhões de euros pela Avenue, a mesma promotora do luxuoso projeto Aliados 107, aos quais há a juntar mais cerca de 30 milhões de euros por parte da marca hoteleira "The Student Hotel".

"Se tudo correr bem, nos próximos dias teremos o deferimento formal da Câmara do Porto para a arquitetura e durante o mês a licença de construção aprovada", adianta, ao JN, o diretor-geral Aniceto Viegas.