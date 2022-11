Uma equipa do Regimento dos Sapadores do Porto foi acionada este sábado para a Praça da Corujeira, no Porto, para resgatar um homem que caiu de uma varanda, situada no terceiro andar.

O acidente aconteceu por volta das 13.40 horas.

No local esteve também o INEM, com um psicólogo, e duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto e do Hospital Pedro Hispano.

PUB

A vítima, de 34 anos, foi transportada em estado greve para o Hospital de S. João.