Alfredo Teixeira Hoje às 13:11

Uma criança com cerca de cinco anos ficou ferida, na manhã desta quinta-feira, na sequência da queda de uma árvore num jardim pertencente a uma instituição que funciona na Avenida da Boavista, no Porto.

De acordo com fonte dos Sapadores do Porto, o acidente ocorreu junto ao Bingo da Boavista e "o menino estaria a brincar com o pai quando a árvore caiu, ficando a criança presa contra um muro".

Por precaução, o menor foi transportado ao hospital.