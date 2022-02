Cristina Pimentel sai da Câmara do Porto e entra Fernando Paulo

A vereadora Cristina Pimentel vai assumir a presidência do Conselho de Administração da STCP, deixando o Executivo da Câmara do Porto, confirmou o JN junto de fonte da Autarquia.

Além dos pelouros dos Transportes e Proteção Civil, que Cristina Pimentel já tinha assumido no anterior mandato de Rui Moreira, a vereadora assumiu também, no ano passado, a pasta da Ação Social, fruto da saída de Fernando Paulo da Câmara do Porto, que não conseguiu ser eleito nas últimas eleições autárquicas.

As outras pastas, que estavam também, anteriormente, sob a alçada de Fernando Paulo, foram distribuídas pelos vereadores eleitos. A da Habitação, por exemplo, foi assumida por Pedro Baganha, vereador do Urbanismo. Falta esclarecer se Fernando Paulo, com a sua entrada no Executivo, assume a totalidade dos dossiês de Cristina Pimentel.

A vereadora assumirá a presidência do Conselho de Administração da STCP, substituindo Manuel Queiró, que foi o responsável pelo processo de intermunicipalização da operadora de transportes no Grande Porto, cujo mandato terminou a 31 de dezembro.

Ainda nesta manhã de quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, prestará declarações sobre a mudança de lugares no Executivo.

Operar o Terminal Intermodal de Campanhã

A notícia da alteração no Executivo foi avançada esta quarta-feira pelo jornal "Público" e confirmada pelo JN junto de fonte da Autarquia. De acordo com o diário, a pasta da Habitação deverá manter-se nas mãos de Pedro Baganha.

"Precisamos de uma empresa para operar o Terminal Intermodal de Campanhã, que está em construção (e que deverá estar operacional em abril), e para gerir os parques de estacionamento municipais e outros equipamentos enquadrada numa política de mobilidade da cidade", afirmou Rui Moreira.