Crochetar para combater isolamento em Massarelos

Projeto "Olhó Nobelo" junta pessoas até de Lisboa que se juntam no próximo sábado pela primeira vez ao vivo.

Foi em Massarelos que um projeto com base no crochê combateu o isolamento dos mais idosos, problema agravado na pandemia. "Olhó Nobelo", ideia desenvolvida pela Associação de Moradores de Massarelos, Porto, estendeu-se pela comunidade e desenvolve, no próximo sábado, o primeiro encontro de crocheteiras.

A ideia é inovadora? Não. Mas e importante o resultado. Após a angariação de materiais (linhas e agulhas), foram distribuídas num kit composto por novelo, agulha e flyer. A intenção é abrir as Oficinas de Croché para oferecer à comunidade um espaço de partilha e convívio. Os trabalhos realizados serão entregues na Associação de Moradores de Massarelos para "dar asas à imaginação".