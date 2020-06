Cruzeiros ainda parados à espera de visitantes

Alfredo Teixeira Hoje às 14:26 Facebook

O rio Douro já reabriu ao turismo, mas os barcos rabelos que fazem circuitos no Porto e em Gaia continuam parados à espera de visitantes.

O momento é de expectativa e a maioria dos operadores vão esperar pela segunda quinzena de julho para reiniciar a atividade. A aposta este ano é no mercado nacional e espanhol. Por enquanto, rio acima seguem apenas os navios-hotel da Douro Azul, que rumam até Barca d"Alva.

"Vamos ver como será a procura assim que as fronteiras forem abertas no dia 1 de julho, mas quase de certeza que até ao dia 15 não será retomada a atividade", explica Tânia Nogueira, da Cruzeiros no Douro. Com os turistas estrangeiros ainda longe de regressar ao Porto, a aposta das empresas vai para portugueses e espanhóis e algumas criaram já pacotes específicos, mais ao gosto do turista ibérico e à medida da sua carteira.