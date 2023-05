Cruzeiros ignorados nos números das dormidas do Porto e Norte

É uma "questão antiga", mas que promete voltar à ordem do dia. A Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), presidida por Luís Pedro Martins, vai instar o Instituto Nacional de Estatística (INE) para contabilizar o número de dormidas nos cruzeiros do rio Douro e que rondará meio milhão, por ano, ultrapassada que está a pandemia.

Como sublinha o responsável da associação, trata-se de um "indicador importante", com reflexos na afirmação da região, designadamente na "captação de fundos junto do Turismo de Portugal" e na "promoção externa".

Em franco crescimento, também no segmento das viagens fluviais, o Turismo do Porto e Norte não se conforma com a não inclusão das dormidas nos cruzeiros no Douro nos números oficiais da região. Após uma tentativa junto do INE, "sem resposta", a associação vai voltar à carga, possivelmente já nos "próximos dias".

Luís Pedro Martins vai insistir para que o Instituto Nacional de Estatística também conte com aquele meio milhão e faz saber que o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo não se opõem a esta reivindicação. Sem precisar o montante que daqui advirá, caso a iniciativa seja coroada de êxito, adianta poder tratar-se de uma "verba significativa".