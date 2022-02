Cruzeiros no Douro prontos para a retoma

Miguel Amorim Hoje às 08:21 Facebook

Empresas de passeios das seis pontes, entre Porto e Gaia, pararam durante a pandemia e houve dispensa de pessoal. Fala-se numa quebra de 75%, mas há esperança para 2022.

Se 2019 foi memorável, os dois anos seguintes, marcados profundamente pela pandemia, ditaram a queda a pique no negócio dos cruzeiros das seis pontes, entre o Porto e Gaia. As empresas tiveram de parar a atividade, total ou parcialmente, e há quem fale numa "quebra na ordem dos 75%". Pelo menos uma das operadoras turísticas teve de "dispensar pessoal". Prontas para a retoma, embora dependentes da evolução do estado sanitário, olham para este ano com confiança moderada. Há quem suba a fasquia e diga que, olhando aos indicadores, as "perspetivas são as melhores".

O mais otimista é Sandro Neves, diretor-geral da Douro Azul para a área dos cruzeiros das pontes: "As reservas que vão surgindo, na parte da hotelaria e dos operadores turísticos, colocam-nos num nível similar ao de 2019. Acredito que passada esta tormenta vamos regressar à normalidade. Ressalvo, todavia, que são indicadores e não certezas. É importante que sejam retomadas as ligações aéreas regulares entre o Porto e os mercados emergentes, como são os casos dos EUA, Brasil e Ásia".