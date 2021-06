CTT regressam ao Palácio dos Correios no Porto

Miguel Amorim Hoje às 09:44 Facebook

Os CTT estão de volta ao edifício do Palácio dos Correios, na Baixa do Porto, ao lado da Câmara Municipal. A "nova loja abrirá durante o mês de julho", confirmou a empresa, adiantando que ocupará 500 metros quadrados.

É um marco histórico, pois a empresa inaugurou o Palácio em 1979 e ali esteve sediada com serviços e um grande balcão de atendimento que se enraizou nas rotinas da população. A saída, em 2019, porque o edifício entrou em obras, foi muito contestada pelos clientes dos serviços postais, habituados àquele local, no centro da cidade e bem servido por transportes públicos. O Palácio sofreu uma profunda intervenção e hoje acolhe a sede do Conselho Metropolitano do Porto e uma empresa tecnológica.

"Será uma loja com um novo conceito, já implementado em Braga (Lamaçães) e Lisboa (Sete Rios e Picoas). O conceito baseia-se numa abordagem inovadora na relação com os clientes e na presença física dos CTT. Com a modernização, a empresa vai ao encontro das necessidades, tendo em conta um mundo cada vez mais digital, personalizado e com consumidores cada vez mais exigentes", é explicado.