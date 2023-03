Culpa trotinetas por risco no carro que ninguém resolve

Operadora assume responsabilidade dos danos, mas portuense relata dificuldades em contactar a empresa.

Deixar o carro junto a um ponto de partilha de trotinetas no Porto é, para Rita Rocha, um risco. "É uma balbúrdia completa", descreve. Por isso, prefere deixar o carro afastado da estação de metro dos Combatentes, na Rua da Alegria, onde mora, "e andar mais um bocadinho a pé". Mas no passado dia 14 de fevereiro não havia outra alternativa. "Na manhã seguinte, quando pego no carro, estava riscado e as trotinetas todas caídas", conta a portuense de 74 anos, associando o estrago aos veículos.

É o filho, António Rocha, que tem tentado resolver o dano. Diz ter contactado a Câmara do Porto e a operadora Bolt mas, até à data, continua sem resposta para o problema. Rita critica a falta de proteção entre os pontos de partilha das trotinetas e os lugares de estacionamento dos carros, acrescentando que aquele local "não tem capacidade" para tantos veículos daquele género.

Questionado pelo JN, o Município do Porto diz conhecer a lotação de cada ponto de partilha "através da plataforma de gestão da autarquia". E salienta "que em cada ponto de partilha, esta informação é reforçada visualmente" pelo número de barras azuis pintadas no pavimento. Em vários pontos, o número de trotinetas estacionadas nos pontos ultrapassa o número de barras azuis, já esbatidas.