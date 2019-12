Cultura africana cresce no Porto. "Ritmos já não têm cores ou bandeiras"

Paulo Vundi Hoje às 13:07 Facebook

Sonhos de infância, falta de produtos e paixão pelos ritmos dão forma a cada vez mais espaços de promoção da cultura africana no Grande Porto.

"Há oito anos, se ouvíssemos uma música afro num carro, em quase 90% das situações estaria um nativo dentro do veículo. Hoje, os ritmos estão muito generalizados e ouvimos kizomba no carro, na televisão, nos centros comerciais", explica o português Ricardo Sousa, 35 anos, professor de dança e sócio-proprietário do Muxima Bar, em Gaia. "Houve uma massificação e uma abertura a estes ritmos que já não têm idades, cor ou bandeiras", remata.

Nos últimos anos, o Porto tem vindo a assistir ao aumento de estabelecimentos comerciais onde se partilha a cultura africana. Só na Rua de Santa Catarina, existem duas mercearias, uma loja de artesanato e outras cinco de beleza e estética.