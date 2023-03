Custo das obras do metro do Porto sobe 84,2 milhões de euros

Construção da linha Rosa sobe 30% e prolongamento da linha Amarela 29%. Ministério do Ambiente diz, em resposta a deputado, que Orçamento do Estado poderá suportar verba.

Transversal a todos os setores, a inflação também já fez disparar o custo das obras do metro do Porto. Feitas as contas, a fatura subirá 84,2 milhões de euros no conjunto da construção da linha Rosa, entre a Casa da Música e S. Bento, no Porto, e o prolongamento da linha Amarela até Vila d'Este, em Gaia. Ou seja, ao valor de adjudicação do traçado de três quilómetros em túnel no Porto (189 milhões de euros), acrescem 54,5 milhões de euros e ao traçado em Gaia, praticamente com a mesma extensão mas apenas com uma estação subterrânea, adjudicado por 98,9 milhões de euros, somam-se 29,7 milhões de euros. O preço total desta fase de expansão do metro rondará, assim, os 372,1 milhões de euros.

A informação é avançada pelo Ministério do Ambiente em resposta ao deputado do PSD, Firmino Pereira. A tutela recorda "que o contrato celebrado entre a Metro do Porto e o construtor estabelece um mecanismo de revisão de preços de acordo com a fórmula inscrita no referido contrato, existindo acordo entre as partes". Mais acrescenta que os custos decorrentes dessa mesma revisão "podem ser suportados por verbas provenientes do Orçamento do Estado". Isto, "sem prejuízo da alocação de verbas resultantes das disponibilidades financeiras de fundos comunitários", respondeu o Ministério ao JN.