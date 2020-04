Custos com nova ponte no Douro continuam a subir

Adriana Castro Hoje às 14:01 Facebook

Investimento da sétima ligação entre Porto e Gaia no patamar dos 29 milhões de euros. Acessos à infraestrutura ficam mais caros do que construir a própria travessia.

O orçamento para a Ponte D. António Francisco dos Santos ainda não parou de aumentar desde que o projeto foi anunciado e situa-se agora no patamar dos 29 milhões de euros.

Após uma relocalização da infraestrutura - necessária para "dar cumprimento às recomendações técnicas da Agência Portuguesa do Ambiente" -, só as ligações à nova ponte implicam um investimento de 17,3 milhões de euros pelas Autarquias do Porto e Gaia, o que representa mais de metade do valor total.