D. Américo Aguiar toma posse como provedor do doente do Hospital S. João

D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, toma posse, esta terça-feira, como provedor do doente do Hospital São João, no Porto.

Nesse âmbito, D. Américo Aguiar inaugura, às 11 horas, duas áreas que visam aumentar a humanização de cuidados: o espaço acolhimento e a sala de espera do serviço de Oftalmologia.

"Trata-se de dois espaços acolhedores para os doentes, com capacidade para 120 lugares sentados (no caso da sala de espera do serviço de Oftalmologia) e 50 lugares (no caso do espaço acolhimento, dedicado aos doentes que vão ser internados), diariamente utilizados por cerca de 450 doentes, tendo em vista proporcionar as melhores condições de conforto", faz saber fonte do hospital.

Este evento insere-se nas comemorações do 63º aniversário do Hospital São João.