Dança do dragão amanhã em frente à Câmara do Porto

A Câmara do Porto vai associar-se à entrada do ano novo chinês, nesta sexta-feira, com uma série de iniciativas.

Segundo um comunicado enviado à Imprensa, quando forem 16 horas a praça General Humberto Delgado acolhe um espetáculo de dança do dragão, uma das manifestações mais conhecidas da cultura chinesa, a par da dança do leão.

Ainda no âmbito das comemorações do ano novo chinês previstas para esta sexta-feira, o autarca Rui Moreira irá receber, nos paços do concelho, o embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang.

À noite, haverá no Teatro do Campo Alegre um espetáculo alusivo às celebrações do novo ano - o ano do coelho - que começa no próximo domingo.