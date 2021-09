Dança e competição juntam fãs do breaking no Porto

JN Ontem às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O parque de estacionamento encravado entre as ruas Guedes de Azevedo e Gonçalo Cristóvão, no Porto, foi o cenário de betão que melhor podia acolher e dar forma à expressão das danças urbanas criadas nos anos 1980 e que, volvidas quatro décadas, mantêm uma legião de fãs, como a que ontem ali acorreu para assistir às eliminatória de apuramento para a final do Campeonato do Mundo de Red Bull BC One, competição que irá decorrer na cidade polaca de Gandsk, entre os dias 5 e 6 de novembro próximo.