Dar luz ao Natal custa milhares às câmaras

Porto reforça investimento, enquanto Matosinhos e Gaia têm orçamentos semelhantes aos do ano passado. Animação vai incluir concertos, mercados, carrosséis e pistas de gelo.

A mais de um mês da consoada, as cidades já preparam as ruas para o Natal. Este ano, as câmaras do Porto, Gaia e Matosinhos preveem gastar cerca de 798 mil euros nas decorações. Na hora de pagar a fatura, é o Porto que mais gasta. Com um total estimado de 375 mil euros, o orçamento natalício teve um reforço de mais 165 mil euros. Segue-se Gaia (300 mil euros) e Matosinhos (quase 123 mil euros). Ambas mantêm-se em linha com os investimentos do ano passado, estando os serviços adjudicados às empresa Castros, Iluminações Festivas e Luz Única, respetivamente.