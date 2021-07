JN Hoje às 12:00 Facebook

O JN chama os leitores a decidir os nomes dos quatro falcões que nasceram no edifício do jornal através de uma votação no Facebook. As aves vão ser anilhadas no final do mês.

A escolha dos nomes dos quatro falcões começa esta sexta-feira às 12 horas e termina às 12 horas de segunda-feira, dia 19 de julho, através dos comentários a este artigo na nossa página de Facebook.

Os leitores podem deixar sugestões para os nomes das aves e os mais comentados serão os escolhidos.

Uma família de falcões peneireiros aproveitou uma janela partida no 13.º andar do edifício do "Jornal de Notícias", no Porto, para construir um ninho, que agora alberga quatro crias. O crescimento das aves tem sido transmitido em direto.

Os falcões vão ser anilhados por uma equipa que trabalha no Parque Biológico de Gaia, no final do mês. O processo não provoca qualquer stress ou problema às aves, sendo utilizado em todo o mundo para fins científicos em trabalhos desenvolvidos com aves.

A data escolhida para o processo de anilhagem vai ser anunciada em breve e é determinada para que os dados sejam recolhidos num estado de desenvolvimento já próximo do estado juvenil ou adulto, já que os falcões irão realizar os primeiros voos no final do mês.