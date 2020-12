Deixar o troco nas farmácias para ajudar quem mais precisa

JN Hoje às 11:41 Facebook

Começa esta segunda-feira e decorre até dia 22 de dezembro a campanha de angariação de fundos "Dê troco a quem precisa" em mais de 70 farmácias do distrito do Porto.

É o quarto ano que esta iniciativa está no terreno, envolvendo as farmácias integradas no programa "Emergência abem: COVID-19". Os clientes são convidados a deixar o troco das compras realizadas na referidas farmácias, sendo que "os donativos recolhidos serão integralmente aplicados no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde a pessoas carenciadas e mais fragilizadas devido à pandemia".

"Desde que foi lançada, em março deste ano, a 'Emergência abem: COVID-19' já apoia mais de 900 portugueses referenciados por entidades parceiras locais como câmaras municipais, juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social, Cáritas e misericórdias", sublinham os promotores, em comunicado.

Além da campanha que irá decorrer nas farmácias aderentes entre 14 e 22 de dezembro, é ainda possível apoiar esta iniciativa a qualquer momento, através de transferência bancária para o IBAN PT50 0036 0000 9910 5930 0855 9 ou via MBWAY pelo número 932 440 068

Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org, para que lhes seja enviado o recibo de donativo.