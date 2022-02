Deliberação sobre concurso de autocarros adiada para segunda-feira

A reunião da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto para deliberar a adjudicação das novas concessões de autocarro no Grande Porto foi estendida para a próxima segunda-feira.

O concurso para entregar as novas concessões de autocarro no Grande Porto arrasta-se há dois anos. Esta sexta-feira, a Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto (AMP) reuniu-se para deliberar a adjudicação, mas a discussão não foi concluída, continuando na próxima segunda-feira.

No início do mês, o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, deu luz verde para avançar. A deliberação estava dependente da aprovação do orçamento daquela entidade intermunicipal, que foi aprovado esta sexta-feira de manhã.