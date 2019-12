Dentaduras e carrinhos de bebé perdidos no Metro do Porto

Célia Soares Hoje às 13:34 Facebook

Serviço de perdidos e achados da Metro do Porto, na Trindade, armazena todo o tipo de artigos. Nesta altura do ano, guarda-chuvas são às dezenas.

No verão, são toalhas de praia, pára-ventos e guarda-sóis. No inverno, é "a epidemia dos guarda-chuvas". Mas durante o ano todo somam-se as descobertas caricatas no serviço de perdidos e achados da Metro do Porto, que funciona na estação da Trindade.

Ali, aparece de tudo. Até dentaduras, alianças, disquetes, presentes ainda embrulhados, roupa interior e carrinhos de bebé que, por mais estranho que possa parecer, nem sempre são reclamados.