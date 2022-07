Deputada do PCP quer mais investimento no SNS

Beatriz Lima e João Nogueira Hoje às 20:29 Facebook

A deputada do PCP Diana Ferreira considera que são necessárias medidas para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. Após uma reunião com a administração do Hospital de São João, no Porto, referiu que também aquela unidade precisa de investimentos.

"Os privados querem tornar isto o negócio da doença". A declaração é de Diana Ferreira, deputada do PCP, que esteve reunida nesta segunda-feira com a administração do Hospital de São João, no Porto. O encontro serviu para discutir os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a desvalorização dos profissionais do setor e possíveis soluções a adotar.

"Depois de serem aplaudidos e elogiados, o retorno que os profissionais de saúde têm é zero. O interesse dos privados ficou evidente na pandemia. Enquanto o SNS continuou forte e com as portas abertas, os outros hospitais afastaram-se", sublinhou a comunista.

De acordo com a deputada, há uma dificuldade em fixar profissionais de saúde, associada à sua desvalorização e às condições em que trabalham. "Há necessidade de se tomarem medidas do ponto de vista dos recursos humanos. É preciso respeitar os direitos dos profissionais, valorizar os seus salários e permitir a ascensão nas carreiras. Os técnicos de saúde têm um trabalho intenso que se traduz numa carga física e emocional pesada, o que não se revê nos seus salários".

O Hospital São João também "vive carências", declarou. "O hospital tem de fazer obras no seu bloco operatório que já tem 63 anos. Muitas das cirurgias deste país são realizadas aqui. É um investimento necessário e que não pode ser mais adiado", afirmou. As necessidades vão além das obras, pois há também uma "falta de médicos anestesistas" e "um processo burocrático lento relativamente à resposta dos serviços", acrescentou.

Para Diana Ferreira, o Serviço Nacional de Saúde enfrenta problemas que "resultam de opções políticas de quem quer efetivamente destruir o serviço". "O direito à saúde é constitucional e apenas o SNS o pode garantir", sentenciou.

O Hospital de São João não se pronunciou sobre o encontro.