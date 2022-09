Deputado do PSD contesta críticas de Moreira à nova ponte do metro

JN Hoje às 14:48 Facebook

O deputado do PSD Firmino Pereira considera que as críticas do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, à nova ponte sobre o Douro para a segunda linha do metro de Gaia (Linha Rubi) põem em causa um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que é "estratégico para a região".

"Não se pode brincar com o futuro das pessoas, no caso de Vila Nova de Gaia e do Porto", argumenta o social-democrata, questionando também o timing das palavras de Rui Moreira.

"Para que fique claro: não era ali que eu fazia a ponte. Não fazia a ponte com aquela altura. E até lhe digo mais: tenho dúvidas se a ponte é necessária", afirmou o presidente da Câmara do Porto, na mais recente Assembleia Municipal.

"Afinal, o presidente da Câmara Municipal do Porto não participou na discussão estratégica que existiu até agora, é o que se pode concluir. Afinal, o que quer Rui Moreira? Não quer uma nova ponte (será a Arrábida a solução) ou quer a ponte noutra localização?

Reflexões que tem de responder, para não colocar em causa uma linha vital para a mobilidade entre as duas cidades", sustenta Firmino Pereira.

"Onde esteve o presidente da Câmara do Porto, desde o lançamento do concurso e adjudicação, em março deste ano, da concepção e localização da nova travessia para o Metro? Deveria, ter dado a sua opinião, legítima ao longo do processo, mas vir agora colocar em causa um investimento financiado pelo PRR é completamente inapropriado", acrescentou o deputado, que também critica o silêncio do autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que não comentou as palavras de Rui Moreira.

"O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia não pode referir-se à gravidade das afirmações do presidente da Câmara do Porto com um 'não comento'. Tem de indignar-se e dizer que a solução foi estudada, existiu debate e não é a hora de brincarmos às pontes", concluiu social-democrata.