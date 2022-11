Deputado do PSD defende redução das portagens na CREP

JN Hoje às 13:01 Facebook

O deputado do PSD Firmino Pereira considera que as portagens na Circular Regional Exterior do Porto (CREP) devem baixar, para desanuviar o trânsito na VCI, que atravessa os núcleos urbanos do Porto e de Gaia. E diz que o Governo deve negociar com a concessionária nesse sentido.

O parlamentar entende que "o Governo deve renegociar a redução de preços das portagens para veículos ligeiros e a extinção das portagens para veículos pesados de mercadorias", compensando a concessionária pelas perdas de receitas.

"O pesadelo da VCI do Porto tem de ter uma solução de imediato e a CREP/A41 tem que ter soluções para os automobilistas que incentive a sua utilização", afirma Firmino Pereira, que abordou o assunto no debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2023.

O social-democrata, que foi vereador e vice-presidente da Câmara de Gaia, lembra que a VCI está "normalmente congestionada, sobretudo nas horas de ponta".

"Os graves constrangimentos na VCI provocam prejuízos na mobilidade e prejuízos ambientais. É urgente encontrar alternativas que mitiguem os constrangimentos de tráfego e contribuam para que a VCI possa ser uma via mais urbana. A Circular Regional Exterior do Porto/A41 quando foi construída era encarada como uma alternativa sólida à VCI", acrescentou, lembrando que isso não aconteceu porque foram definidas portagens "com preços muito elevados".

