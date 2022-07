Deputado Firmino Pereira questiona Pedro Nuno Santos sobre atraso da Ponte Luís I

Considerando "muito preocupante" o atraso na obra de requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre o Porto e Gaia, Firmino Pereira, deputado do PSD na Assembleia da República, remeteu esta quarta-feira um requerimento com uma série de questões ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Uma das dúvidas é "se será necessário abrir novo concurso público para conclusão dos trabalhos".

Perante o facto de a Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pela obra, já ter admitido o atraso da mesma mas não indicar um prazo para a conclusão da empreitada, o deputado do PSD, Firmino Pereira, pergunta se "o valor da adjudicação [de cerca de 3,3 milhões de euros] se encontra esgotado" e se "essa situação conduziria a um novo concurso público que arrastaria por demasiado tempo a conclusão da reparação da Ponte Luís I".

Isto porque, recorda o deputado, em julho de 2019 foi lançado um primeiro concurso público para a empreitada com um preço base de dois milhões de euros. "Dado o valor pouco realista", observa, "o concurso ficou deserto". Isso conduziu à abertura de um segundo procedimento, em outubro de 2020, "com um valor base de adjudicação de 3,8 milhões de euros", indica Firmino Pereira.

"É fácil concluir entre os dois concursos públicos a pouca fiabilidade no caderno de encargos da empreitada", considera o deputado.

Elevado estado de degradação e preço dos materiais

A IP justificou o atraso com o facto de o nível de degradação da estrutura ser mais elevado do que o inicialmente previsto, bem como o aumento de custos de fornecimento de material e atrasos nas encomendas devido à guerra na Ucrânia. "Considero muito preocupante o atraso da empreitada de reparação e manifesto também alguma estranheza e perplexidade na resposta da Infraestruturas de Portugal", afirma Firmino Pereira.

A requalificação arrancou a 14 de outubro do ano passado e previa-se que estivesse concluída 12 meses depois.

"Este atravessamento rodoviário e pedonal é demasiado importante para as duas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia e tudo indica que o atraso da obra será superior a um ano", pode ler-se no requerimento enviado à Assembleia da República, no qual o deputado quer saber qual o prazo previsto para conclusão da empreitada.

O deputado pergunta ainda, por isso, "qual o valor de trabalhos a mais e revisão de preços necessária", bem como "se o valor de trabalhos a mais e valor da adjudicação inicial são suficientes para concluir a empreitada".