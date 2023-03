Deputados do PS exigem reabertura da Ponte Maria Pia

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara do Porto apresentou projeto para dar uso pedonal à infraestrutura. IP diz estar envolvida na solução.

É "incompreensível" para os socialistas Tiago Barbosa Ribeiro, Rosário Gambôa, Maria João Castro e Rui Lage que a Ponte Maria Pia, entre o Porto e Gaia, permaneça encerrada "impossibilitando a sua fruição pelos cidadãos". Da mesma cor política do Governo, os deputados questionaram o ministro das Infraestruturas, João Galamba, sobre a existência de um projeto para requalificar a travessia. Caso haja, pedem para conhecê-lo e saber para quando estará prevista a sua concretização.

"Ao longo dos anos, a Infraestruturas de Portugal (IP), dona da ponte, tem feito sucessivos anúncios, por vezes contraditórios, sobre possíveis intervenções na ponte e novos usos para o equipamento - incluindo a sua reabertura para travessia pedonal e ciclável - sem que nada tenha sido concretizado até à data, nem tenha existido articulação com os municípios do Porto e de Gaia", referem no documento, citado pela Lusa.

PUB

Para o grupo de deputados eleitos pelo círculo eleitoral do Porto, a situação "não pode continuar a ser protelada" e a ponte, que "permanece como uma extraordinária infraestrutura", tem de ser revitalizada e reaberta à comunidade.

Ramal da Alfândega

A mais recente intenção de utilizar a ponte foi até demonstrada pela Câmara do Porto, a propósito de um projeto de requalificação do Ramal da Alfândega. De acordo com uma resposta da IP à Lusa, está Travessia foi inaugurada em 1877 rantido o envolvimento da tutela.

"Relativamente a projetos futuros, informa-se que está em vigor um contrato de subconcessão celebrado com o Município do Porto para adaptação e utilização da plataforma do Ramal da Alfândega entre os quilómetros 0,491 e 3,359, para fins dos modos suaves de mobilidade, turísticos e/ou lazer, estando prevista na sequência desse projeto a análise conjunta pela IP e pelos Municípios de Gaia e do Porto da utilização futura da Ponte Maria Pia como via pedonal e ciclável", referiu.