O derrame de combustível na Praça da Batalha, no Porto, obrigou ao corte do trânsito e a manobras de limpeza na via por parte dos bombeiros, esta terça-feira à tarde.

O alerta foi dado cerca das 16 horas.

Para o local deslocaram-se os Sapadores do Porto, com duas viaturas e vários operacionais. Passada uma hora, os bombeiros ainda estavam a limpar a via na Praça da Batalha.