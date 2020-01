M. N. Hoje às 10:19 Facebook

Uma derrocada na escarpa da Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, está a cortar o trânsito na marginal, entre a rotunda do Freixo e a Ponte Luís I.

No local encontram-se elementos da Proteção Civil da Câmara do Porto a proceder aos trabalhos de limpeza da via.

Ainda não há previsão de quando a avenida vai reabrir.