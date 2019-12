Derrocada de pedras condiciona trânsito na rua da Alegria, no Porto

AC Hoje às 08:34 Facebook

Uma derrocada de pedras está a condicionar o trânsito na rua da Alegria, no Porto, esta quinta-feira de manhã.

As pedras, que rolaram do morro onde ficam os depósitos de água daquela zona da cidade Invicta, sobranceiros à rua da Alegria, estão a ocupar uma das faixas, no sentido sul-norte daquela artéria.

A zona está protegida com barreiras metálicas e fitas da Proteção Civil. Segundo as autoridades, o distrito do Porto foi o mais afetado pela depressão Elsa, durante a madrugada. Um pouco por toda a cidade Invicta há ramos de árvores pelo chão, telhas ou pedaços de fachadas de edifícios mais antigos.

Fonte dos Sapadores disse ao JN que registaram muitas ocorrências, mas nenhuma grave. Também não há registo de feridos.

Idêntico retrato foi feito, esta manhã, pela Proteção Civil ao JN.