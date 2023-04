Desalojados na derrocada em prédio no Porto não sabem onde vão passar a noite

Volta a ser mais um dia de incerteza para a maioria dos moradores que ficaram desalojados com a derrocada de um prédio na Baixa do Porto, na quinta-feira. Das 15 pessoas que ficaram sem habitação com o aluimento parcial do número 55 da Rua 1 de Janeiro, um edifício contíguo a um imóvel onde decorriam obras de reconstrução, nove ainda não sabem onde vão pernoitar este sábado. Nem nos próximos dias, que incluem um feriado nacional na segunda-feira.

A informação foi avançada ao JN pela organização Habitação Hoje, que está a acompanhar os moradores, todos oriundos do Bangladesh, e que vai tentar encontrar uma nova solução através da Linha Nacional de Emergência Social, a qual, de acordo com a associação, já havia garantido alojamento para a noite de sexta-feira, assegurando a instalação de três pessoas na Hospedaria do Bonfim, até terça-feira, e de nove numa pensão em Matosinhos, a qual terão de deixar durante o dia de hoje.

"Estamos a contar com nove pessoas que vão ficar sem abrigo logo que se verificar o 'check-out' do lugar onde passaram a noite", indicou Romain Valentino, da Habitação Hoje, sublinhando que estes desalojados "não foram contactados pela Câmara nem pela Segurança Social".

"Estamos na cidade do Porto, há muitas estruturas e a Câmara tem capacidade para mobilizá-las. É surreal pensar que o problema seja encontrar um lugar para estas pessoas", aponta o responsável.

Recorde-se que, na sexta-feira, os desalojados foram encaminhados para o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para que fosse encontrada uma solução de alojamento. Com o CNAIM sem condições para dar resposta à situação, acabaria por ser a Segurança Social a garantir um alojamento temporário, para essa noite. Ao JN, este organismo salientou, contudo, que é "competência do município o realojamento definitivo" dos moradores.

O JN tentou contactar a Câmara do Porto, mas ainda não obteve resposta.