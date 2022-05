Desemprego e resignação na Tropical Burguer

Almiro Ferreira Hoje às 20:23 Facebook

Sindicato denuncia "processo ilícito, punível com prisão". Empresa diz que foi "corretíssima". Despedidos 73 trabalhadores de rede de restauração do Porto.

Os 73 trabalhadores despedidos no processo de falência da Tropical Burguer, no Porto, receberam, esta quinta-feira, a carta de despedimento e os modelos de apoios sociais, designadamente para o fundo de desemprego.

O Sindicato de Hotelaria do Norte mantém que o processo é ilícito, "punível com pena de prisão", e apresentou queixa-crime, alegando que não foram observados os procedimentos legais com vista ao despedimento coletivo. Fonte da empresa diz que "é mentira" e que todos os trabalhadores foram formalmente avisados antes do encerramento dos cinco estabelecimentos do grupo de restauração, incluindo o histórico Café Luso.