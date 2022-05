Desfile dos elétricos animou a marginal do Porto

Marisa Silva Hoje às 19:46 Facebook

Foi uma viagem no tempo sobre carris, que juntou miúdos e graúdos na marginal do Porto. O desfile de carros elétricos históricos regressou, este domingo, às ruas da cidade após dois anos de interregno devido à pandemia e assinalou os 150 anos da inauguração da primeira linha de transporte público com a recriação do carro "americano", puxado a cavalos. De telemóvel ou máquina fotográfica na mão, não faltaram curiosos a registar o momento.

Foi o caso de Nuno Rodrigues. O portuense, de 46 anos, ia visitar uma exposição à Alfândega do Porto com a família quando se deparou com o carro "americano". "Vimos o carro e chamou-nos a atenção. É muito bonito", descreveu.

Além do "americano", o desfile contou com mais 14 viaturas históricas do acervo do Museu do Carro Elétrico. A bordo dos veículos viajou cerca de uma centena de pessoas. O pequeno João, de cinco anos, foi um dos passageiros.