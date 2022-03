Deslizamento de terras corta rua junto à Alameda das Antas por 15 dias

Um deslizamento de terras em cerca de 25 metros na Rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves, esta quarta-feira de manhã, junto à Alamedas das Antas, no Porto, vai manter aquela rua cortada durante pelo menos 15 dias, informa a Câmara do Porto.

O incidente ocorreu "devido à obra de desvio de infraestruturas para a construção de um prédio que ali decorre", esclarece a autarquia na sua página oficial.

"Uma vez que existe o perigo de continuidade de deslizamentos e qualquer sobrecarga poderá instabilizar ainda mais o terreno", acrescenta aquele Município, ​​​​​​​os meios da Proteção Civil "deram indicação para o corte total deste arruamento".

"Foi colocada uma vedação física junto da zona de risco. A duração estimada do corte da Rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves é de 15 dias, até que estejam repostas as condições de segurança no local", conclui a nota da Câmara.