O despiste de um camião está a condicionar, nesta terça-feira de manhã, o trânsito na VCI, junto ao Estádio do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo, no Porto.

O veículo pesado está a ocupar três vias e a causar filas de trânsito em ambos os sentidos.