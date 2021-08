Adriana Castro Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro capotou nesta manhã de sábado na Rua do Heroísmo, no centro do Porto, após se ter despistado. Seguia em direção ao Largo Soares dos Reis.

A sair dos semáforos da Rua do Heroísmo, em direção ao Largo Soares dos Reis, um carro despistou-se, embateu num outro carro que estava estacionado e capotou. A condutora, uma mulher de 60 anos, não quis ir ao hospital.

No local esteve a PSP e uma ambulância do INEM.