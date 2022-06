"Desporto no Bairro" chega a mil crianças e dura até setembro

JN Ontem às 22:17 Facebook

Foi apresentada esta terça-feira, no Parque da Pasteleira, no Porto, a terceira edição do "Desporto no Bairro". Promovido pela Câmara, leva quatro modalidades olímpicas a 17 zonas da cidade. Este verão, o programa integra o street basket e prevê chegar a mais de 1000 crianças e jovens do concelho, até setembro.

Depois de ter sido bem recebida nas duas primeiras edições, esta iniciativa municipal volta em 2022 a alargar a oferta e a área de abrangência. Entre junho e setembro, o projeto desenvolvido pela Câmara do Porto, através da empresa municipal Ágora, vai promover ações de formação de breaking, surf, skate e pela primeira vez de street basket, concentradas em oito polos.

Com organização e supervisão de professores especializados, as atividades programadas procuram sensibilizar os participantes para os benefícios associados ao desporto, assim como oferecer-lhes momentos de bem-estar e diversão.

"Nesta edição, e durante os meses de verão, para além das três modalidades que já integram o programa, adicionámos o street basket, aproveitando os 15 novos espaços dedicados a este desporto, recentemente inaugurados na cidade", revelou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

O programa envolve 17 bairros e decorrerá em espaços como o Skate Park de Ramalde e a Praia Internacional, entre outros recintos ao ar livre.

"A partir desta edição - e esta é outra das grandes novidades - passaremos a estar também presentes no Centro Histórico do Porto, nomeadamente nas Fontainhas, em Miragaia e na Sé", acrescentou o autarca.

Lagarteiro/Cerco, Pasteleira/Pinheiro Torres, Fonte da Moura/Aldoar, Ramalde do Meio/Viso, Francos/Central de Francos, Contumil/Pio XII, Agra do Amial/S. Tomé, Fontainhas/Miragaia/Sé intregram a lista dos bairros participantes.

O investimento para a edição de 2022 ronda os 125 mil euros.