Destino de "gigante" junto ao Dragão continua incerto

Proprietário insiste em hotel no edifício cujo alvará mantém uso como hospital. PDM do Porto só permite ali serviços.

O imponente edifício nas imediações do Estádio do Dragão, em Campanhã, no Porto, que se destinava a um hospital privado, está praticamente concluído, mas a versão final do projeto de arquitetura ainda não foi entregue no gabinete de Urbanismo da Câmara do Porto. E o destino final do imóvel continua uma incógnita.

Na Câmara perdura o alvará da obra para um equipamento hospitalar, mas segundo o proprietário, Domingos Névoa - que comprou o prédio inacabado à construtora ABB - Alexandre Barbosa Borges -, a intenção é ali instalar "um hotel, um aparthotel e uma clínica". "Mas tudo na área dos serviços", vincou o empresário, adiantando que a zona exterior do imóvel "está já concluída", entrando a empreitada "na fase final de contratação para o interior".