O único distrito do país em que André Ventura não foi segundo em qualquer concelho foi o Porto.

Foi no distrito do Porto que André Ventura teve a menor percentagem de votos (8.42%). Aliás, neste distrito, Ana Gomes teve praticamente o dobro dos votos (116 906) do líder do Chega (63 194).

Vitorino Silva ficou logo atrás, sendo que o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, quedou-se pelo último lugar, suplantado por Tiago Mayan e Marisa Matias.