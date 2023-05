Detetadas 210 infrações de bares da movida do Porto em cinco anos

Bruna Silva Hoje às 12:18 Facebook

Entre 2018 e meados de março deste ano foram detetadas pelos serviços da Câmara do Porto 210 infrações em estabelecimentos da zona da movida. Os dados foram fornecidos pela Autarquia após requerimento apresentado pela CDU, que os divulgou em comunicado, criticando a falta de fiscalização municipal.

A maioria das situações referidas diz respeito a um período anterior ao novo regulamento da movida, que entrou em vigor em finais de fevereiro, com os empresários a terem dois meses para se adaptarem às novas regras.

Entre as infrações, "70 são referentes a funcionamento fora do horário estabelecido, 34 são referentes a projeção de som/música após as 20 horas sem portas e janelas encerradas e sem abertura da antecâmara de forma alternada, e 23 são referentes à não remoção do mobiliário afeto às esplanadas dos estabelecimentos, o funcionamento para além do horário autorizado ou a falta de afixação do mesmo em violação do disposto no artigo 11.º".