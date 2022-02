Dezenas de motoristas TVDE protestam por uma "tarifa mais justa"

Alfredo Teixeira Hoje às 12:53 Facebook

No Porto, os profissionais que trabalham para plataformas eletrónicas concentraram-se em frente à Câmara exigindo maior regulação e fiscalização do setor.

Dezenas de motoristas que trabalham para para plataformas de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, vulgarmente conhecidos de TVDE, manifestaram-se na manhã desta quarta-feira nas principais ruas de Lisboa e Porto.

Em frente aos Paços do Concelho do Porto, foram vários os profissionais a gritarem palavras de ordem e a ostentar faixas de protesto, exigindo uma tarifa mais justa. "Não posso recolher um cliente a 20 quilómetros e no fim receber apenas três euros. Isto é um transporte de baixo custo por natureza e as tarifas deviam ser atualizadas", refere Nelson Sousa que pertence ao Movimento Solidariedade TVDE que convocou o protesto.

De acordo com o movimento, a atividade destes profissionais de transporte de passageiros precisa de regulação e fiscalização, afirmando que o mercado não funciona de forma justa. "O protesto já vem desde 2020 quando as plataformas resolveram baixar os preços. Desde janeiro desse ano, os combustíveis já aumentaram mais de 40%, os seguros aumentaram mais de 100% e as tarifas baixaram. Se isto não é razão para isto não é razão para fazer protesto não sei quando teremos razão de o fazer", afirmou David Candeias, membro do movimento junto aos cerca de 50 manifestantes concentrados em frente à Câmara do Porto.

"Fazemos milhares de quilómetros, gastamos manutenção das viaturas pagamos seguros elevadíssimas, combustíveis súper caros e as tarifas praticadas em Portugal são as mais baratas da Europa", acrescenta o porta-voz para quem "as entidades competentes, definidas na Lei, deviam fazer a fiscalização daquilo que é a atividade TVDE, não só da parte dos operacionais que andam na rua mas também das operadoras, as plataformas eletrónicas que não cumprem a lei na integra".

Os motoristas falam de "imensos pedidos" que em termos de distância "não são comportáveis". David Candeias dá o exemplo de um motorista que esteja na Avenida dos Aliados e recebe um pedido de um cliente para o ir buscar ao aeroporto. "Ou seja uma recolha superior à viagem que o cliente vai fazer. Isto tem de ser fiscalizado e as entidades competentes devem obrigar as plataformas a serem rigorosas", diz o responsável.

Em relação aos condutores a situação já é diferente. "Quando o motorista não cumpre os requisitos, e muitas vezes são forçados a isso pelos próprios clientes, é bloqueado pela plataforma sem possibilidade de qualquer contestação", acrescenta.

Esta ação de protesto tem como principal objetivo alertar o Governo para a "necessidade de criação de uma entidade estatal que fiscalize a atividade das plataformas e sirva de mediador entre elas e os profissionais do setor". De acordo com o Movimento Solidariedade TVDE, as plataformas impõem unilateralmente as suas regras e é o "salve-se quem puder". Por isso o protesto chama a atenção para a "necessidade de uma atividade sustentável e rendimentos dignos, através de tarifas mais justas, seguros mais baratos e apoio nos combustíveis".

O protesto começou na Senhora da Hora mas a Polícia Municipal do Porto não autorizou na cidade a marcha lenta nem qualquer desfile a pé. Para não violar o estipulado no Art.º 4.º do D.L. n.º 406/74 de 29 de Agosto (em dias de semana, os desfiles só poderão ser realizados a partir das 19.30 horas), os carros não seguiram em marcha lenta como o movimento pretendia e tiveram de fazer distanciamento entre veículos. Muito motoristas dividiram a viagem e outros chegaram à Baixa do Porto através do metro. A manifestação terminou depois junto à sede da Uber, uma das plataformas em causa, na Rua do Engenheiro Ferreira Dias.