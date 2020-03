Dezenas protestam em frente à Câmara em solidariedade com mulher despejada na Ribeira

Miguel Amorim Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de pessoas protestaram, esta segunda-feira à noite, no exterior da Câmara do Porto, contra a decisão do Município de retirar a habitação social a Joana Pacheco na Ribeira.

Na Câmara do Porto está a decorrer a Assembleia Municipal e o avanço dos manifestantes no exterior teve que ser travado pelo cordão policial.

"Vergonha, vergonha". "Mais habitação, menos especulação". "A Ribeira é nossa". Foram algumas das palavras entoadas pelas dezenas de pessoas, que usavam cartazes, tambores e megafones.

O som é audível no interior do edifício dos Paços do Concelho.

Joana Pacheco, com dois filhos menores, ficou sem casa na semana passada e permaneceu temporariamente instalada num hotel à custa da União de Freguesias do Centro Histórico, ajuda que terminou esta segunda-feira.