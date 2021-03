Dia do Pai põe todo o planeta a correr para o Porto

Hoje às 17:00 Facebook

Atletas de todo o mundo, mais ou menos amadores, exatamente 2500, todos eles papás orgulhosos, estão inscritos em runporto.com para a designada corrida virtual do Dia do Pai. Em cada canto do planeta, cada corredor terá um kit personalizado para registar no site da organização os tempos e as distâncias percorridas.

A corrida virtual da runporto, empresa de organização de eventos desportivos, terá, além dos inscritos nacionais, concorrentes de mais 16 países. A saber: Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suíça e Venezuela.

Na impossibilidade de ser organizada em percurso comum e todos contra todos, devido à pandemia, a tradicional Corrida do Dia do Pai corre-se a solo e com toda a distância social imposta pela crise sanitária. A versão virtual deste ano corre-se em três dias, entre esta sexta-feira, Dia do Pai, e até domingo.

Os atletas inscritos terão três dias para percorrer as duas provas do programa: a caminhada de cinco quilómetros ou a corrida propriamente dita, de 10 quilómetros. Cada concorrente deverá escolher o percurso que mais lhe convier, desejadamente nas proximidades de casa ou num parque que permita observar o distanciamento social requerido.

A vertente competitiva não é o foco da corrida, mas os registos cronométricos das duas provas deverão ser submetidos aos kits personalizados e ao site da runporto, para que a organização atualize a tabela das classificações em tempo real. As classificações não são oficiais, porque, evidentemente, os resultados transmitidos ficam à consideração de cada concorrente.

Importante, mesmo, é celebrar este dia dedicado à figura paterna de uma forma saudável e divertida.

São esperadas participações em família numa corrida que tradicionalmente tem atletas de todas as idades e que nesta edição especial esgotou a duas semanas da data do evento.

Na impossibilidade da realização no formato habitual, a Corrida Virtual do Dia do Pai pretende estimular a prática de exercício físico e a manutenção de um estilo de vida saudável, sempre em segurança e respeitando as normas e restrições das autoridades de saúde locais.