Dinheiro para habitação social do Porto nas mãos do Governo

Adriana Castro Hoje às 08:11

Câmara do Porto aguarda 56 milhões de euros para realojar famílias. Novo orçamento municipal, de 319 milhões, é votado na segunda-feira.

Boa parte do plano da Câmara do Porto para a habitação está nas mãos do Governo. Dos 56,2 milhões de euros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e cuja verba já foi contratualizada com o Estado, o Município ainda não viu um cêntimo, mas acredita que o montante possa começar a chegar em 2022. Caso não aconteça, a Autarquia tem uma alternativa para avançar: ir buscar a verba a empréstimos bancários já contratualizados enquanto espera.

Por isso, no orçamento municipal para o próximo ano, que será de 319 milhões de euros, não estão previstos recursos que financiem parte do plano, que prevê o realojamento de 1740 famílias (3800 pessoas), cujas habitações não têm condições. O documento vai ser votado na reunião da próxima segunda-feira.